ПГК нарастила внутренние перевозки металлолома на Горьковской железной дороге

«Рост показателей мы связываем с увеличением отправок стального сборного лома и лома черных металлов. Наш филиал, в свою очередь, обеспечил бесперебойную перевозку металлургической продукции во внутрироссийском сообщении», — отметил директор филиала Тарас Залужный.

Объем перевозок филиалом стального сборного лома в отчетный период вырос на 16% к уровню 2017 года, до 83 тыс. тонн, лома черных металлов — на 7%, до 250 тыс. тонн.