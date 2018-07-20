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ПГК нарастила внутренние перевозки металлолома на Горьковской железной дороге
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ПГК нарастила внутренние перевозки металлолома на Горьковской железной дороге 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«Рост показателей мы связываем с увеличением отправок стального сборного лома и лома черных металлов. Наш филиал, в свою очередь, обеспечил бесперебойную перевозку металлургической продукции во внутрироссийском сообщении», — отметил директор филиала Тарас Залужный.
Объем перевозок филиалом стального сборного лома в отчетный период вырос на 16% к уровню 2017 года, до 83 тыс. тонн, лома черных металлов — на 7%, до 250 тыс. тонн.
Металлолом следовал в полувагонах преимущественно в адрес металлургических предприятий Группы НЛМК и Северстали, подъездные пути которых примыкают к станциям Свердловской, Юго-Восточной и Московской железных дорог.
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