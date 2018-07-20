На Северном флоте реконструировали причал основного пункта базирования «Бореев»

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Реконструкция причала основного пункта базирования подводных сил Северного флота завершена в Мурманской области , сообщил журналистам в пятницу на едином дне приемки командующий подводными силами флота контр-адмирал Сергей Рекиш.

"Полностью завершена реконструкция корня, установка и раскрепление плавучего причала №14. Корень причала является железобетонным сооружением гравитационного типа, обеспечивающим раскрепление плавучего тяжелого причала типа ПЖТ-86 длиной 205 м", — сказал он.

Как отметил Рекиш, инфраструктура позволяет обеспечить стоянку и бесперебойное снабжение подлодок проектов 955 и 955А «Борей» для поддержания их боевой готовности.