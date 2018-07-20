Компания укрепила свои позиции на рынке факторинга

Портфель ВТБ Факторинг по итогам первого полугодия 2018 года достиг 136,5 млрд рублей, увеличившись на 37 млрд рублей. На рынке факторинга это крупнейший объем и лучшая динамика прироста к аналогичному периоду прошлого года.

По данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), данная компания укрепила лидерство на российском рынке, увеличив свою долю до 34%.