Компания укрепила свои позиции на рынке факторинга 

Портфель ВТБ Факторинг по итогам первого полугодия 2018 года достиг 136,5 млрд рублей, увеличившись на 37 млрд рублей. На рынке факторинга это крупнейший объем и лучшая динамика прироста к аналогичному периоду прошлого года.
По данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), данная компания укрепила лидерство на российском рынке, увеличив свою долю до 34%.
«Первая половина года была очень плодотворной и успешной для нашей компании при работе во всех сегментах рынка, — сообщил, генеральный директор компании Антон Мусатов. -. Мы нарастили не только свои показатели, но и внесли значимый вклад в общий рост рынка. В наших планах — максимально приблизиться к отметке в 200 млрд рублей портфеля, сохранив уверенную текущую динамику бизнеса благодаря слаженной работе в команде группы банков».