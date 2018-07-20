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Компания укрепила свои позиции на рынке факторинга
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Компания укрепила свои позиции на рынке факторинга 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Портфель ВТБ Факторинг по итогам первого полугодия 2018 года достиг 136,5 млрд рублей, увеличившись на 37 млрд рублей. На рынке факторинга это крупнейший объем и лучшая динамика прироста к аналогичному периоду прошлого года.
По данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), данная компания укрепила лидерство на российском рынке, увеличив свою долю до 34%.
«Первая половина года была очень плодотворной и успешной для нашей компании при работе во всех сегментах рынка, — сообщил, генеральный директор компании Антон Мусатов. -. Мы нарастили не только свои показатели, но и внесли значимый вклад в общий рост рынка. В наших планах — максимально приблизиться к отметке в 200 млрд рублей портфеля, сохранив уверенную текущую динамику бизнеса благодаря слаженной работе в команде группы банков».
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