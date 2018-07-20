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Ворота и церковную ограду обновят в храме Воскресенского в ближайшее время
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Ворота и церковную ограду обновят в храме Воскресенского в ближайшее время 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: храм Воскресения Христова
Входные ворота и церковную ограду обновят в храме Воскресения Христова в ближайшее время. Об этом рассказали 18 июля.
— На сегодняшний день ведутся активные мероприятия по укреплению фундамента главных ворот храма с помощью кирпичной кладки. Специалисты планируют провести замену нескольких секций ограды, — поделились информацией представители Церковной общины поселения Воскресенское Ильинского благочиния викариатсва Новых территорий Московской епархии Русской православной церкви.
Помимо этого, внутри здания ведутся работы по расширению композиции алтарной перегородки. Новый иконостас получит два предела с изображением Святой Троицы и Жен-мироносиц.
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