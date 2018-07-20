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В состав ВМФ приняли три новых боевых корабля
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В состав ВМФ приняли три новых боевых корабля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Минобороны
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Три новых боевых корабля приняты в боевой состав Военно-морского флота в первом полугодии 2018 года, сообщил в пятницу заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
"В интересах Военно-морского флота приняты: три вновь построенных боевых корабля, два судна обеспечения и один боевой корабль, прошедший ремонт, береговой ракетный комплекс «Бастион», — сказал Криворучко в ходе единого дня военной приемки.
Также флот получил 49 крылатых ракет оперативно-тактического назначения «Калибр» и 4 противокорабельные ракеты.
Как сообщил командир 13-й бригады Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота капитан 1 ранга Григорий Чернецкий, недавно принятый в состав флота средний разведывательный корабль проекта 18280 «Иван Хурс» «готов к выполнению поставленных задач по прямому назначению».
"Корабль проекта 18280 предназначен для обеспечения связи и управления флотом, проведения радиотехнической разведки, а также ведения радиоэлектронной борьбы", — сказал Чернецкий.
Он добавил, что корабль в настоящее время находится на рейде Кронштадта и принимает участие в подготовке парада в честь Дня ВМФ.
Также в состав флота был принят малый ракетный корабль проекта 21631 «Вышний Волочек». «Корабль оснащен современными комплексами ударного, ракетного, зенитно-артиллерийского вооружения, успешно прошел все виды испытаний в Черном море», — сообщил командир 41-й бригады ракетных катеров Крымской военно-морской базы Черноморского флота капитан 1 ранга Игорь Воробьев.
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