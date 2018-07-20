В состав ВМФ приняли три новых боевых корабля

"В интересах Военно-морского флота приняты: три вновь построенных боевых корабля, два судна обеспечения и один боевой корабль, прошедший ремонт, береговой ракетный комплекс «Бастион», — сказал Криворучко в ходе единого дня военной приемки.

Также флот получил 49 крылатых ракет оперативно-тактического назначения «Калибр» и 4 противокорабельные ракеты.

Как сообщил командир 13-й бригады Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота капитан 1 ранга Григорий Чернецкий, недавно принятый в состав флота средний разведывательный корабль проекта 18280 «Иван Хурс» «готов к выполнению поставленных задач по прямому назначению».

"Корабль проекта 18280 предназначен для обеспечения связи и управления флотом, проведения радиотехнической разведки, а также ведения радиоэлектронной борьбы", — сказал Чернецкий.

Он добавил, что корабль в настоящее время находится на рейде Кронштадта и принимает участие в подготовке парада в честь Дня ВМФ.