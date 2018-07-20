Туристическим символом Ленобласти может стать лось Лосилий

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил о проведении конкурса на новый туристический бред региона, пишет пресс-служба областной администрации. Речь об этом зашла во время встречи с организаторами проекта «Открывая Ленобласть».

В качестве одного из вариантов нового символа предложили лося Лосилия. Сейчас Лосилия можно скачать в качестве стикеров в мессенджерах

Также планируется разработать новые экскурсионные маршруты по Ленобласти. Ранее Ленобласть стала первым регионом России , в котором официально запретили использовать пластик.

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