Лось в образе Фредди Меркьюри может стать туристическим брендом Ленобласти

"Губернатор Ленинградской области дал поручение о проведении конкурса на новый символический туристский бренд региона", — говорится в сообщении.

Дрозденко в пятницу провел встречу с организаторами проекта «Открывая Ленобласть», который предполагает создание интерактивной 3D-карты достопримечательностей региона. Как уточняют областные власти, организаторы этого проекта разработали дизайн нового туристского бренда Ленобласти — лося Лосилия. «Добродушный и любопытный лось вместе с блогерами уже посетил Сосновый Бор Ивангород , Копорье, Сланцы и Лебяжье. Забавного зверя в виде „эмодзи“ можно скачать в мессенджерах», — отмечается в сообщении.

На рисунке Лосилий предстает в образе лидера легендарной группы Queenn Фредди Меркьюри. Лось одет в белые брюки с лампасами и распахнутую куртку сложного фасона, а его поза напоминает типичную позу Меркьюри во время выступлений.

"Со стороны гостей региона есть запрос на символы, представляющие и объединяющие Ленинградскую область. Узнаваемые продукты, логотипы, символика, всегда работают на имидж региона, повышая его привлекательность для туристов", — сказал Дрозденко, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства.