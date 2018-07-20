Столб в центре Челябинска стал зажигаться красным, желтым или зеленым в унисон светофору

Челябинске один из светофорных столбов на улице Труда недалеко от ТРК «Родник» сделали светящимся. Его обмотали светодиодной лентой, горящей «в тон» светофору. Сотрудники СМЭУ ГАИ «подсмотрели» подобный опыт в других городах — Москве Санкт-Петербурге — и применили его в Челябинске. Так что теперь светофор станет еще более заметным, особенно в темное время суток.

— Улица Труда выбрана неслучайно — проезжая часть здесь широкая, и крупногабаритный транспорт, останавливающийся в крайне полосе, может закрывать обзор другим автомобилистам, — рассказал 74.ru начальник управления АСУДД СМЭУ ГАИ Юрий Воителев. — Теперь же этот светофор видно будет издалека абсолютно всем автомобилистам.

Отметим, что светодиодная лента обвила столб с обеих сторон. Как говорит монтажная бригада, ее установка малозатратна и проста в исполнении. К тому же, герметичная лента не боится дождя.