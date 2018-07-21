«Совсем за идиотов держат?» В Челябинске появился первый столб-светофор

Челябинске появился столб, который дублирует сигналы висящего на нём светофора.

По инициативе ГИБДД города на опору возле остановки «Зоопарк» по улице Труда прикрепили светодиодную ленту, которая синхронно с основным регулятором движения меняет цвета. По мнению сотрудников Госавтоинспекции, это должно помочь тем водителям, которые не видят сигнала из-за стоящих перед ними крупногабаритных машин.

Вдобавок, утверждают в полиции, новшество незатратно, и если оно получит положительные отклики у автомобилистов, подобную практику распространят на другие светофоры города.

По данным корреспондента «АиФ-Челябинск», большинство водителей «за». Однако есть и такие, которые считают появление светящихся столбов излишеством и даже видят в этом пренебрежение к водителям со стороны ГИБДД.

«Совсем за идиотов держат? — возмутился водитель с 38-летним стажем Михаил Егоркин. — Здесь светофор на столбе справа от дороги, на выносной стойке над дорогой. А теперь ещё и сам столб светится. Зачем такая «светомузыка»? Это отвлекает внимание водителя от дороги».

По мнению автомобилиста, на обочинах должно быть минимум знаков и информационных табличек, чтобы не отвлекать внимание сидящих за рулём.