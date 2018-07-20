Ещё
Познер посетовал на безобразие из-за снятого из эфира Первого канала интервью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Познер посетовал на безобразие из-за снятого из эфира Первого канала интервью 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Телеведущий Владимир Познер рассказал подробности об интервью с Эдуардом Лимоновым, которое неожиданно сняли из эфира Первого канала. Расшифровка его выступления в ресторане «Жеральдин» опубликована в официальном блоге.
Журналист заявил, что уже давно хотел пригласить Лимонова в свою передачу, однако тот всегда был нежелательным гостем. Тем не менее гендиректор телеканала Константин Эрнст совсем недавно разрешил позвать писателя на интервью. Тот, в свою очередь, принял предложение.
Познер договорился записать разговор с Лимоновым не в прямом эфире, а выпустить запись 18 июня, так как в очереди стояли еще несколько важных гостей. Однако в назначенную дату интервью так и не вышло.
«Мне даже никто этого не сказал. Я написал письмо, электронное письмо Эрнсту, что, мол, это безобразие, в общем, выразил свое отношение к этому и сказал, что, может быть, давайте закроем программу», — вспоминает журналист.
Затем Познеру позвонил Эрнст и назвал ситуацию безобразием. Он добавил, что интервью с Лимоновым сняли по причинам, о которых гендиректор Первого канала не может сказать по телефону. «Это не имеет отношения к тому, что он [Лимонов] сказал, но вот тем не менее это так», — добавил Эрнст.
Ведущий отметил, что с тех пор не встречался с гендиректором лично, поэтому не знает эти причины до сих пор. Он также извинился перед Лимоновым за непредвиденную ситуацию. «Я виноват перед ним, что не предупредил его и что так случилось. Я приношу свои извинения, но больше ничего не могу сделать», — заявил Познер, добавив, что российское телевидение очень политизировано.
Ранее представители Первого канала сообщали, что отмена интервью Познера с писателем связано с изменениями в сетке вещания на период чемпионата мира по футболу.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии405
Еще один туроператор прекратил свою деятельность20
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец40
На Украине раскопали могилу ведьмы40
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России334
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение