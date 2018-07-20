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Столетние кедры и сосны вырубили на Ямале ради строительства «Парка здоровья»
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Столетние кедры и сосны вырубили на Ямале ради строительства «Парка здоровья» 

360tv.ru 1 час назад
В городе Тарко‐Сале (Ямало‐Ненецкий автономный округ) в рамках программы по благоустройству городской среды (постройка «Парка здоровья» около центральной районной больницы) вырубили сосны и кедры, которые окружали медицинский городок. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Отмечается, что в последние годы лесной массив в этом районе стал сокращаться. Местные жители недовольны методами региональной администрации.
«Много лет его застраивали индивидуальными жилыми домами. Последняя стройка — это многоквартирный дом, это при том, что участок был предоставлен под индивидуальный дом», — уточнил общественник Алексей Швецов.
По его словам, по данному факту соответствующие письма направили в департамент губернатора, двум депутатам и прокурорам округа. Районная администрация пояснила информагентству, что вырубка действительно проводится, она должна быть согласована с планом. На благоустроенной территории проложат пешеходные и надземные переходы, а также разместят парковочные места.
Дирекция красноярского заповедника «Столбы» продлила запрет на посещение до 29 июля из-за нашествия медведей в туристических зонах. Уточняется, что запланированные ранее экскурсии все же состоятся, но с участием государственных инспекторов.
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