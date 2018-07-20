Как запрет на новые квоты спасёт ценные породы рыбы? 

20 июля в 14:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдёт «круглый стол» «Как запрет на новые виды квот спасёт ценные породы рыбы и улучшит экономику рыбной отрасли?»
В Госдуму внесён законопроект № 498195-7 о внесении изменений в статью 30 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Согласно тексту законопроекта, предлагается запретить устанавливать новые виды квот добычи водных биоресурсов в течение пятнадцатилетнего срока действия договоров о закреплении долей квот. Эта инициатива вызвана тем, что в случае установления ещё одного или нескольких видов квот добычи существенно изменятся объёмы водных биоресурсов в составе уже имеющихся квот добычи ВБР, что впоследствии может привести к экономической нецелесообразности ведения бизнеса в рыбном хозяйстве, остановке инвестпроектов, сокращению рабочих мест в отрасли и социальному напряжению.
— Какие проблемы позволит решить данный законопроект?
— Как будет определяться срок действующей квоты?
— Как эти действия отразятся на сохранении ценных пород рыб и развитии российского рыболовства?
К участию в дискуссии приглашены:
— член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей Валерьевич Андрейченко;
— президент всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Станиславович Зверев;
— российский экономист, публицист Михаил Геннадьевич Делягин;
— член ОПРФ, глава экспертного совета ЭИСИ, политолог Глеб Сергеевич Кузнецов;
— президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Павлович Дупляков;
— исполнительный директор Ассоциации краболовов Севера Татьяна Сергеевна Соколова.
Модератор дискуссии — член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Владимировна Афанасьева.
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