Как запрет на новые квоты спасёт ценные породы рыбы?

20 июля в 14:00 в пресс-центре « Парламентской газеты » пройдёт «круглый стол» «Как запрет на новые виды квот спасёт ценные породы рыбы и улучшит экономику рыбной отрасли?»

Госдуму внесён законопроект № 498195-7 о внесении изменений в статью 30 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Согласно тексту законопроекта, предлагается запретить устанавливать новые виды квот добычи водных биоресурсов в течение пятнадцатилетнего срока действия договоров о закреплении долей квот. Эта инициатива вызвана тем, что в случае установления ещё одного или нескольких видов квот добычи существенно изменятся объёмы водных биоресурсов в составе уже имеющихся квот добычи ВБР, что впоследствии может привести к экономической нецелесообразности ведения бизнеса в рыбном хозяйстве, остановке инвестпроектов, сокращению рабочих мест в отрасли и социальному напряжению.

— Какие проблемы позволит решить данный законопроект?

— Как будет определяться срок действующей квоты?

— Как эти действия отразятся на сохранении ценных пород рыб и развитии российского рыболовства?

К участию в дискуссии приглашены:

— член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей Валерьевич Андрейченко

— президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Павлович Дупляков;

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