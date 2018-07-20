Астролог поделилась экспресс-методом толкования снов без сонника

Вера Хубелашвили уверена, что не обязательно иметь книгу под рукой, чтобы распознать тайные знаки подсознания…

Как часто вы задумывались, к чему бы вам снился ночью бывший? Вас вдруг уволили во сне? Или вы летаете, в то время как мирно посапываете на своей кроватке?

Звездный астролог Вера Хубелашвили рассказала, почему не нужно забывать сны, а также поделилась экспресс-методом их толкования.

Первое, что советует сделать Вера, это вспомнить сон, как можно подробнее и записать все яркие моменты.

«Обратите особое внимание на те детали, которые во сне казались естественными, а наяву представляются противоречащими здравому смыслу, — делится астролог. — Во-вторых, постарайтесь воплотиться поочередно в каждый элемент сна и подробно расскажите о себе: кто вы, что делаете, чего хотите, чего боитесь, что вас связывает с другими персонажами и элементами сна. Все это нужно проговаривать вслух и слушать отклик в своем теле».

Сосредоточиться стоит и на любых пословицах или строчках из песен, которые во время рассказа будут вертеться у вас на языке: это сгустки смысла, которые являются прямыми указаниями на связь сна с реальностью.

«Ну и наконец, если сон не хочет поддаваться разгадке, попробуйте спросить у него: о чем он? Что предвещает или на какие события в прошлом указывает? Так он станет вашим собеседником, а когда вопрос задан, ответ всегда придет: прислушайтесь к себе. Запишите все мысли, которые придут вам в голову. Если смысл послания неясен, не спешите выбрасывать записку. Толкование может догнать тебя в течении дня и станет просто озарением».

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