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Дружба королевы Елизаветы II и Меган Маркл становится все крепче
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Дружба королевы Елизаветы II и Меган Маркл становится все крепче 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Елизавета II была очень разочарована поведением родственников Меган Маркл, но, похоже, последней это сыграло только на руку. Источник из Кенсингтонского дворца рассказал, что королева прониклась к девушке теплом и симпатией, наблюдая за ее поведением и реакциями, — а поддержка Елизаветы сейчас значит для Меган практически все.
«Они стали хорошими приятельницами. Королеве действительно нравится Меган, причем в разы больше, чем в свое время принцесса Диана, — поделился инсайдер. — Они много разговаривают друг с другом, у них появились свои шуточки — и заметьте, как часто Елизавета приглашает герцогиню на публичные мероприятия! Леди Ди такой уровень доверия, увы, и не снился, а Кэтрин за все эти годы так и не смогла найти к королеве подход: она всегда была очень уж чопорна».
Поклонники британской монархии уже обратили внимание, что лед между Елизаветой II и бывшей актрисой тает стремительно. А ведь Меган официально стала частью королевской семьи всего пару месяцев назад!
«Видите ли, Меган оказалась куда менее упрямой, чем Диана. Эмоциональное поведение невестки порой пугало Елизавету, но с Меган таких проблем нет: она зрелая, умная, 36-летняя женщина, у нее за плечами уже есть один брак, и она прекрасно понимает, что к чему. К тому же она делает принца Гарри по-настоящему счастливым! Мег потихоньку завоевывает свое место рядом с королевой, и дальше будет только лучше», — добавил источник.
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