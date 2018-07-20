Дружба королевы Елизаветы II и Меган Маркл становится все крепче

Елизавета II была очень разочарована поведением родственников Меган Маркл, но, похоже, последней это сыграло только на руку. Источник из Кенсингтонского дворца рассказал, что королева прониклась к девушке теплом и симпатией, наблюдая за ее поведением и реакциями, — а поддержка Елизаветы сейчас значит для Меган практически все.

«Они стали хорошими приятельницами. Королеве действительно нравится Меган, причем в разы больше, чем в свое время принцесса Диана, — поделился инсайдер. — Они много разговаривают друг с другом, у них появились свои шуточки — и заметьте, как часто Елизавета приглашает герцогиню на публичные мероприятия! Леди Ди такой уровень доверия, увы, и не снился, а Кэтрин за все эти годы так и не смогла найти к королеве подход: она всегда была очень уж чопорна».

Поклонники британской монархии уже обратили внимание, что лед между Елизаветой II и бывшей актрисой тает стремительно. А ведь Меган официально стала частью королевской семьи всего пару месяцев назад!

«Видите ли, Меган оказалась куда менее упрямой, чем Диана. Эмоциональное поведение невестки порой пугало Елизавету, но с Меган таких проблем нет: она зрелая, умная, 36-летняя женщина, у нее за плечами уже есть один брак, и она прекрасно понимает, что к чему. К тому же она делает принца Гарри по-настоящему счастливым! Мег потихоньку завоевывает свое место рядом с королевой, и дальше будет только лучше», — добавил источник.

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