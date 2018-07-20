На ЛПДС «Володарская» в августе начнется реконструкция

С 1 августа 2018 г. начнется ремонт на крупнейшей в столичном регионе линейной производственно-диспетчерской станции «Володарская» (АО «Транснефть — Верхняя Волга»), расположенной в пос. Константиново Раменского района.

Налив нефтепродуктов в автомобильный транспорт будет временно прекращен, однако станция продолжит осуществлять прием, хранение и перекачку нефтепродуктов, транспортируемых по системе магистральных нефтепродуктопроводов, сообщает ПАО «Транснефть»

Автоналив топлива будет осуществляться на наливных станциях «Солнечногорская» и «Нагорная». В период проведения реконструкции станции «Володарская» они будут работать круглосуточно без выходных. Это позволит осуществлять налив автомобильных бензинов Аи-92 и Аи-95, а также дизельного топлива в объеме до 3,7 млн тонн в год, из которых на долю «Солнечногорской» придется 2 млн тонн в год, а «Нагорной» — 1,7 млн Технические возможности станций позволяют осуществить отгрузку потребителям всех объемов нефтепродуктов, перенаправленных со станции «Володарская», а также обеспечить налив дополнительных ресурсов, в том числе приобретенных на биржевых торгах, отмечает компания.

Напомним, в июле текущего года компания завершила комплексную реконструкцию этих станций.

По данным ПАО «Транснефть», указанные объемы значительно превышают существующие потребности. Так, в 2017 году отгрузка нефтепродуктов со всех наливных пунктов ПАО «Транснефть» в Московском регионе составила 1,4 млн тонн, а за последние пять лет ни разу не превышала 2 млн тонн в год.

Возобновить работу ЛПДС «Володарская» планирует в четвертом квартале 2018 года.