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На ЛПДС «Володарская» в августе начнется реконструкция
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На ЛПДС «Володарская» в августе начнется реконструкция 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
С 1 августа 2018 г. начнется ремонт на крупнейшей в столичном регионе линейной производственно-диспетчерской станции «Володарская» (АО «Транснефть — Верхняя Волга»), расположенной в пос. Константиново Раменского района.
Налив нефтепродуктов в автомобильный транспорт будет временно прекращен, однако станция продолжит осуществлять прием, хранение и перекачку нефтепродуктов, транспортируемых по системе магистральных нефтепродуктопроводов, сообщает ПАО «Транснефть».
Автоналив топлива будет осуществляться на наливных станциях «Солнечногорская» и «Нагорная». В период проведения реконструкции станции «Володарская» они будут работать круглосуточно без выходных. Это позволит осуществлять налив автомобильных бензинов Аи-92 и Аи-95, а также дизельного топлива в объеме до 3,7 млн тонн в год, из которых на долю «Солнечногорской» придется 2 млн тонн в год, а «Нагорной» — 1,7 млн Технические возможности станций позволяют осуществить отгрузку потребителям всех объемов нефтепродуктов, перенаправленных со станции «Володарская», а также обеспечить налив дополнительных ресурсов, в том числе приобретенных на биржевых торгах, отмечает компания.
Напомним, в июле текущего года компания завершила комплексную реконструкцию этих станций.
По данным ПАО «Транснефть», указанные объемы значительно превышают существующие потребности. Так, в 2017 году отгрузка нефтепродуктов со всех наливных пунктов ПАО «Транснефть» в Московском регионе составила 1,4 млн тонн, а за последние пять лет ни разу не превышала 2 млн тонн в год.
Возобновить работу ЛПДС «Володарская» планирует в четвертом квартале 2018 года.
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