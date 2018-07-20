Украина начала производство реактивного огнемета, который поступит в ВСУ

КИЕВ, 20 июля. / ТАСС /. Украина начала производство реактивных огнеметов РПВ-16, которые в ближайшее время поступят в распоряжение Вооруженных сил страны. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром».

"Государственный Научно-исследовательский институт Химических продуктов наладил производство реактивных пехотных огнеметов РПВ-16. Это термобарическое оружие, которое разработано и производится для украинского войска по гособоронзаказу", — сказано в сообщении. Ранее это оружие прошло приемо-сдаточные испытания и в ближайшее время поступит в военные подразделения.

"Фугасное действие 93-миллиметрового выстрела РПВ-16 эквивалентно артиллерийскому снаряду большого калибра. Поэтому это переносное оружие способно уничтожать живую силу противника даже в мощных укрытиях, а также легкобронированную технику на расстоянии около одного километра", — сообщил концерн. Впервые демонстрация огнемета состоялась на украинском полигоне в 2017 году.

В российской армии на вооружении состоит реактивный огнемет «Шмель» аналогичного калибра. Он имеет несколько модификаций и был разработан еще в 1980-х годах.

На Украине с 2017 года начала действовать трехлетняя система гособоронзаказа. В прошлом году в Вооруженные силы страны было поставлено почти 2,5 тыс. образцов вооружения, военной техники и специальных изделий и более 27 тыс. ракет и боеприпасов. Приоритетными направлениями гособоронзаказа в 2018 году должно стать «обеспечение ВСУ ракетной и бронетанковой техникой, средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, беспилотными авиационными комплексами и антиснайперскими системами». В 2018 году планируется увеличить финансирование гособоронзаказа на 37% до 21,3 млрд гривен ($746 млн по текущему курсу).