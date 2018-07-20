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Суд допустил «Милан» до Лиги Европы
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Суд допустил «Милан» до Лиги Европы 

News.ru 1 час назад
Клуб «Милан» сможет принять участие в розыгрыше Еврокубков. Спортивный арбитражный суд не посчитал нарушение правил финансового фейр-плей (свод этических и моральных законов, основанных на внутреннем убеждении о благородстве и справедливости в спорте — прим. News.ru) достаточным для отстранения от Лиги Европы. Такими образом, инстанция удовлетворила апелляцию «россонери».
В документе, поданном юристами «Милана» была указана просьба обратиться внимание на исполнение аналогичных правил «Интером», «Манчестером Сити» и ПСЖ, передаёт сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на Sky Sport Italia и La Reppublica.
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