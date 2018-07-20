«Милан» через суд получил право играть в Лиге Европы 

Спортивный арбитражный суд вынес положительное решение по апелляции «Минала» на решение УЕФА, по которому «россо-нери» были отстранены от участия в еврокубках. Таким образом, итальянский клуб сможет выступить в ближайшем розыгрыше Лиги Европы.
Напомним, в конце июня контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение отстранить «Милан» от участия в еврокубках на один сезона за нарушение правил финансового фейр-плей.
Право выступать в Лиге Европы «россо-нери» завоевали по итогам минувшего сезона итальянской Серии А шестое место.
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