Спикер заксобрания Бурлачко поздравил с вековым юбилеем одно из старейших соединений ВС РФ

Сегодня исполняется 100 лет со дня образования 7-я российской военной базы (полное официальное наименование — 7-я Краснодарская Краснознамённая орденов Кутузова и Красной Звезды военная база).

«За каждым словом — Краснодарская Краснознаменная орденов Кутузова и Красной Звезды военная база — стоят факты настоящего героизма и беспримерного мужества тысяч солдат и офицеров. В этих званиях и наградах отражена и память об ожесточённых боях за Клухорский перевал, когда бойцы 121-го горнострелкового полка мужественно противостояли в горах Сухума немецкой горно-егерской дивизии «Эдельвейс». Здесь и мужество тех, кто освобождал советские и европейские города, дал свободу узникам «Освенцима», дошёл с Победой до Праги », — говорится в поздравлении Юрия Бурлачко

Также руководитель кубанского парламента отметил, что жителям Кубани, особенно дорого почетное звание «Краснодарская» в названии воинского подразделения.

«Оно было завоёвано вашими героическими предшественниками в боях за Северный Кавказ и Кубань. Мы всегда будем помнить воинов 9-й горнострелковой дивизии, участников Краснодарской наступательной операции, освобождавших кубанские города и станицы от фашистских захватчиков. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто 12 февраля 1943 года водрузил победное Красное знамя над Краснодаром . От имени депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края и от себя лично выражаю вам огромную благодарность за доблестные дела во славу Отечества», — подчеркнул спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Торжества в честь юбилея воинского соединения продлятся два дня. В официальной части примут участие депутаты ЗСК. Военнослужащим, показавшим лучшие результаты в служебной деятельности, будут вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма кубанского парламента.

Напомним, что сегодня бойцы 7 Краснодарской Краснознамённой орденов Кутузова и Красной Звезды военной базы проходят службу на территории Республики Абхазия . Более 50 процентов военнослужащих призваны из Краснодарского края.

7-я Краснодарская Краснознамённая орденов Кутузова и Красной Звезды военная база была сформирована 20 июля 1918 года, как 1-я Курская советская пехотная дивизия. Далее дивизия (военная база) не раз меняла наименования и место базирования. А в годы Великой Отечественной войны она была единственным пластунским воинским соединением в СССР.