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В Подмосковье стали чаще обращаться за помощью из‑за подозрения на бешенство
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В Подмосковье стали чаще обращаться за помощью из‑за подозрения на бешенство 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
За антирабической помощью в медучреждения Подмосковья за полгода 2018-го обратились более 11,5 тысяч человек, что превышает показатели 2017 года, также в регионе отмечается рост случаев бешенства среди домашних животных, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.
«На фоне напряженной эпизоотической ситуации отмечается рост обращаемости населения за антирабической помощью. Так за 6 месяцев 2018 года в медицинские организации Московской области обратилось 11590 человек, в том числе 2555 детей, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года», — говорится в сообщении.
За 6 месяцев 2018 года зарегистрировано 82 очага бешенства животных (за аналогичный период 2017 года зарегистрировано 67 очагов бешенства животных). Наибольшее число случаев зарегистрировано в Луховицах, Наро-Фоминском, Рузском округах, Раменском районе и Чехове. В 54,2% случаев источником бешенства являлись дикие животные, в 45,8% домашние животные. Среди диких животных основная доля приходится на лисиц — 84,4%, на долю енотовидных собак — 11%, зарегистрированы единичные случаи у куницы и ежа.
«Отмечается рост случаев бешенства среди домашних животных (кошек и собак). В связи с чем управление Роспотребнадзора напоминает о необходимости вакцинировать своих домашних животных (даже тех животных, которые не контактируют с уличными животными) от бешенства не реже одного раза в год», — добавляется в сообщении.
Бешенство — острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных, всегда заканчивается смертью. Бешенством болеют все млекопитающие. У человека это заболевание называется гидрофобией. Заражение происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение больным животным, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.
Прививки против бешенства проводятся бесплатно, независимо от полиса обязательного медицинского страхования.
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