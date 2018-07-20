В Подмосковье стали чаще обращаться за помощью из‑за подозрения на бешенство

За антирабической помощью в медучреждения Подмосковья за полгода 2018-го обратились более 11,5 тысяч человек, что превышает показатели 2017 года, также в регионе отмечается рост случаев бешенства среди домашних животных, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«На фоне напряженной эпизоотической ситуации отмечается рост обращаемости населения за антирабической помощью. Так за 6 месяцев 2018 года в медицинские организации Московской области обратилось 11590 человек, в том числе 2555 детей, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года», — говорится в сообщении.

За 6 месяцев 2018 года зарегистрировано 82 очага бешенства животных (за аналогичный период 2017 года зарегистрировано 67 очагов бешенства животных). Наибольшее число случаев зарегистрировано в Луховицах , Наро-Фоминском, Рузском округах, Раменском районе и Чехове . В 54,2% случаев источником бешенства являлись дикие животные, в 45,8% домашние животные. Среди диких животных основная доля приходится на лисиц — 84,4%, на долю енотовидных собак — 11%, зарегистрированы единичные случаи у куницы и ежа.

«Отмечается рост случаев бешенства среди домашних животных (кошек и собак). В связи с чем управление Роспотребнадзора напоминает о необходимости вакцинировать своих домашних животных (даже тех животных, которые не контактируют с уличными животными) от бешенства не реже одного раза в год», — добавляется в сообщении.

Бешенство — острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных, всегда заканчивается смертью. Бешенством болеют все млекопитающие. У человека это заболевание называется гидрофобией. Заражение происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение больным животным, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.

Прививки против бешенства проводятся бесплатно, независимо от полиса обязательного медицинского страхования.