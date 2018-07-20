Изъеденную мумию человека нашли в пристройке у дома в Москве

Жильцы одного из домов столичного района Печатники обратились в дежурную часть полиции и рассказали о трупе в подвале пристройки здания. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Полиция прибыла на улицу Гурьянова, где в полуподвальном помещении дома № 55 нашли мумифицированный труп неизвестного человека, который был частично объеден животными. По предварительным данным, человек скончался более полугода назад.

Для установления времени смерти, а также возраста и пола жертвы, тело отравили в Бюро судмедэкспертизы.

После этой процедуры стражи порядка будут выяснять личность погибшего, а также причины и обстоятельства его смерти.