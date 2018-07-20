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В селе Горки подрастают страусы и распускает хвост павлин
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В селе Горки подрастают страусы и распускает хвост павлин 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В филиале муниципального сельхозпредприятия «Мужевское», расположенного в селе Горки Шурышкарского района, подрастают четверо страусов и павлин. Год назад их птенцами привезли из райцентра. Теперь они освоились в одном из самых южных северных сёл, прекрасно себя чувствуют и не доставляют никому особенных хлопот. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил бригадир филиала сельхозпредприятия Сергей Гудков.
Он рассказал, что сейчас страусы-подростки, если вытянут шею, то достигают роста сантиметров 180 и весят по 25-35 килограммов. Они не обещают вырасти особенно большими, это страусы эму, а не африканские. Им огорожено место, где они свободно гуляют, притягивая восхищённые взгляды ребятишек. Зимой их содержат во дворе под крышей, где тепло и светло. Ухаживает за птицами доярка. Они с удовольствием клюют комбикорм, предназначенный для коров.
«Мы даже не знаем, что будем с ними делать дальше, получится ли их разводить, — сказал Сергей Гудков. — Ещё даже не ясно, кто из них самка, а кто самец. Просто растут всем на радость. А вот молодой павлин — точно самец. Он только начал распускать хвост».
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