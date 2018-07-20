В селе Горки подрастают страусы и распускает хвост павлин

В филиале муниципального сельхозпредприятия «Мужевское», расположенного в селе Горки Шурышкарского района, подрастают четверо страусов и павлин. Год назад их птенцами привезли из райцентра. Теперь они освоились в одном из самых южных северных сёл, прекрасно себя чувствуют и не доставляют никому особенных хлопот. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил бригадир филиала сельхозпредприятия Сергей Гудков.

Он рассказал, что сейчас страусы-подростки, если вытянут шею, то достигают роста сантиметров 180 и весят по 25-35 килограммов. Они не обещают вырасти особенно большими, это страусы эму, а не африканские. Им огорожено место, где они свободно гуляют, притягивая восхищённые взгляды ребятишек. Зимой их содержат во дворе под крышей, где тепло и светло. Ухаживает за птицами доярка. Они с удовольствием клюют комбикорм, предназначенный для коров.