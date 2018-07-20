Директор омского цирка рассказала о причинах обыска, проведенного ФСБ

Сегодня утром в здании Омского цирка прошел обыск, организованный ФСБ

О подробностях происшествия рассказала директор цирка Елена Агафонова. По ее словам, у силовиков возникли вопросы к генеральному подрядчику ремонта цирка — московской фирме «Строительные технологии». А документы по строительству хранятся на территории учреждения культуры.

«Сегодня с 10 утра у нас прошли обыски, — приводит ее слова Om1.ru . — Все это, я подчеркиваю, связано исключительно со строительством. Допрашивали людей, которые были непосредственно заняты в стройке, сотрудников «Строительных технологий». Саму деятельность цирка это, естественно, никоим образом не затрагивает».

По словам Агафоновой, «Строительные технологии» заключали договоры с местными субподрядчиками, но так и не рассчитались с ними. Именно этим и вызван интерес силовиков. Она также отметила, что у цирка также есть вопросы к качеству проделанного ремонта.

Директор добавила, что цирк работает в обычном режиме и готовится к премьере новой программы.