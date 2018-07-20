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Директор омского цирка рассказала о причинах обыска, проведенного ФСБ
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Директор омского цирка рассказала о причинах обыска, проведенного ФСБ 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня утром в здании Омского цирка прошел обыск, организованный ФСБ.
О подробностях происшествия рассказала директор цирка Елена Агафонова. По ее словам, у силовиков возникли вопросы к генеральному подрядчику ремонта цирка — московской фирме «Строительные технологии». А документы по строительству хранятся на территории учреждения культуры.
«Сегодня с 10 утра у нас прошли обыски, — приводит ее слова Om1.ru. — Все это, я подчеркиваю, связано исключительно со строительством. Допрашивали людей, которые были непосредственно заняты в стройке, сотрудников «Строительных технологий». Саму деятельность цирка это, естественно, никоим образом не затрагивает».
По словам Агафоновой, «Строительные технологии» заключали договоры с местными субподрядчиками, но так и не рассчитались с ними. Именно этим и вызван интерес силовиков. Она также отметила, что у цирка также есть вопросы к качеству проделанного ремонта.
Директор добавила, что цирк работает в обычном режиме и готовится к премьере новой программы.
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