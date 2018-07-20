Приезжайте делать селфи: в Перми нарисовали президента Путина, играющего в футбол

Первую фотографию с «президентом» сделал сам автор рисунка Андрей Миляхов.

На одной из городских стен в Перми появился стрит-арт с изображением президента России Владимир Путина, играющего в футбол. Рисунок посвящен прошедшему чемпионату мира по футболу.

Граффити появилось 18 июля. Автор — художник Андрей Миляхов. Незадолго до этого он же нарисовал главного тренера российской сборной Станислава Черчесова

Художник создал копию фотографии, сделанной в Кремле

— Я сейчас езжу по городам и рисую чемпионские этюды по фотографиям, которые цепляют. Это, например, Путин играет с мячом в кремлевском зале, — рассказал 59.ru Миляхов. — Если бы я не торопился, то портрет мог бы получиться и более похожим. Стопроцентного сходства, конечно, нет. Но люди, когда видят, то мгновенно достают фотоаппараты. Образ понятен уже на расстоянии метров ста.

Футбольное граффити появилось на одной из стен неподалеку от музея Мотовилихинских заводов . На работу у Миляхова ушло два дня и три литра краски. За основу взята фотография, сделанная в марте в Кремле, когда президент Путин сыграл в футбол с главой FIFA Джанни Инфантино . Эти кадры вошли в ролик «Сто дней до старта».

Сейчас Андрей Миляхов ищет места для новых рисунков в Перми и Кунгуре . Жители просят его нарисовать еще футболистов Артема Дзюбу и Дениса Черышева

Образ президента узнается издалека

Ранее мы рассказывали, что в Перми творческую акцию проведет свердловский художник Тимофей Радя, который вместе с пермскими подростками создаст несколько арт-объектов.