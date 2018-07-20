Израиль пригрозил Газе «крупной и болезненной» военной операцией 

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупредил о возможности «крупной и болезненной» военной операции в секторе Газа, обвинив в ее провоцировании правящее там движение ХАМАС.
Военной силой, экономическими санкциями и вербальными угрозами израильтяне добиваются от исламистов прекращения запусков воздушных шаров и змеев с зажигательными устройствами, которые вызывают многочисленные пожары в приграничных районах еврейского государства.
"Газеты пишут, что войны не начинают из-за змеев и пожаров. Однако всякий здравомыслящий человек, увидев спаленную рощу или тысячи дунамов (мера площади — ред.) сельскохозяйственных угодий, согласится, что такая ситуация ненормальна", — сказал Либерман журналистам в ходе поездки в приграничный город Сдерот.
"Лидеры ХАМАС толкают нас к ситуации, когда у нас не останется выбора, когда нам придется проводить крупную и болезненную военную операцию", — предупредил он.
Министр предупредил, что новая кампания может превзойти по своим масштабам и последствиям последнюю крупную операцию в Газе, унесшую четыре года назад жизни более двух тысяч палестинцев и 70 израильтян.
Он призвал жителей анклава оказать давление на своих правителей и заставить их прекратить поджоги и беспорядки на границах.
Отвечая на вопрос одного из журналистов, Либерман дал понять, что Израиль не ведет прямых переговоров с ХАМАС по поводу сектора Газа, но находится в контакте со всеми «релевантными сторонами», включая Египет и спецпредставителя ООН по ближневосточному урегулированию Николая Младенова, которые, по данным СМИ, пытаются разрядить обстановку.