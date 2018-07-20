Ещё
Израиль пригрозил Газе «крупной и болезненной» военной операцией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Израиль пригрозил Газе «крупной и болезненной» военной операцией 

РИА Новости 1 час назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупредил о возможности «крупной и болезненной» военной операции в секторе Газа, обвинив в ее провоцировании правящее там движение ХАМАС.
Военной силой, экономическими санкциями и вербальными угрозами израильтяне добиваются от исламистов прекращения запусков воздушных шаров и змеев с зажигательными устройствами, которые вызывают многочисленные пожары в приграничных районах еврейского государства.
"Газеты пишут, что войны не начинают из-за змеев и пожаров. Однако всякий здравомыслящий человек, увидев спаленную рощу или тысячи дунамов (мера площади — ред.) сельскохозяйственных угодий, согласится, что такая ситуация ненормальна", — сказал Либерман журналистам в ходе поездки в приграничный город Сдерот.
"Лидеры ХАМАС толкают нас к ситуации, когда у нас не останется выбора, когда нам придется проводить крупную и болезненную военную операцию", — предупредил он.
Министр предупредил, что новая кампания может превзойти по своим масштабам и последствиям последнюю крупную операцию в Газе, унесшую четыре года назад жизни более двух тысяч палестинцев и 70 израильтян.
Он призвал жителей анклава оказать давление на своих правителей и заставить их прекратить поджоги и беспорядки на границах.
Отвечая на вопрос одного из журналистов, Либерман дал понять, что Израиль не ведет прямых переговоров с ХАМАС по поводу сектора Газа, но находится в контакте со всеми «релевантными сторонами», включая Египет и спецпредставителя ООН по ближневосточному урегулированию Николая Младенова, которые, по данным СМИ, пытаются разрядить обстановку.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии403
Еще один туроператор прекратил свою деятельность20
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец40
На Украине раскопали могилу ведьмы40
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России334
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение