Израиль пригрозил Газе «крупной и болезненной» военной операцией

Военной силой, экономическими санкциями и вербальными угрозами израильтяне добиваются от исламистов прекращения запусков воздушных шаров и змеев с зажигательными устройствами, которые вызывают многочисленные пожары в приграничных районах еврейского государства.

"Газеты пишут, что войны не начинают из-за змеев и пожаров. Однако всякий здравомыслящий человек, увидев спаленную рощу или тысячи дунамов (мера площади — ред.) сельскохозяйственных угодий, согласится, что такая ситуация ненормальна", — сказал Либерман журналистам в ходе поездки в приграничный город Сдерот

"Лидеры ХАМАС толкают нас к ситуации, когда у нас не останется выбора, когда нам придется проводить крупную и болезненную военную операцию", — предупредил он.

Министр предупредил, что новая кампания может превзойти по своим масштабам и последствиям последнюю крупную операцию в Газе , унесшую четыре года назад жизни более двух тысяч палестинцев и 70 израильтян.

Он призвал жителей анклава оказать давление на своих правителей и заставить их прекратить поджоги и беспорядки на границах.