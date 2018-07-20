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Подрядчик «Ямал СПГ» не рассчитался со строителями в Сабетте
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Подрядчик «Ямал СПГ» не рассчитался со строителями в Сабетте 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На Ямале субподрядчик компании «Вымпелстрой», занимающийся строительством инфраструктуры для завода «Ямал СПГ» в порту Сабетта, уже несколько месяцев не выплачивает заработную плату сотрудникам.
Речь идет об организации «Альфастрой», зарегистрированной в Москве. С апреля ее работники не получают зарплаты в полном объеме. Сумма долга достигает нескольких миллионов рублей, пишет «Новый взгляд».
«Ждем по 3 месяца и больше. Кто-то 35 тысяч за каждый месяц, кто-то 65. Звонили Неженскому, он ссылается на то, что не расплатился «Ямал СПГ», а когда деньги будут — отдаст. Выходили на связь и с безопасниками «Ямал СПГ», однако внятного ответа не получили, а потом они и вовсе перестали отвечать на звонки. Полагаю, что в общей сложности речь может идти о нескольких миллионах рублей», — отмечает бывший мастер строительно-монтажных работ «Альфастроя».
По данным Гострудинспекции Ямало-Ненецкого автономного округа, «Ямал СПГ» не числится в списке предприятий-должников.
Вопрос задолженности перед строителями объектов для ямальского завода уже возникал в июле 2017 года. Тогда из-за долгов по зарплате рабочие компании «РСК-Логистик» объявили голодовку. Тогда деньги вахтовикам выплатил заказчик. Сейчас в отношении лиц из числа менеджмента компании возбуждено дело о хищениях при строительстве административных зданий для «Ямал СПГ».
Как ранее писал «ФедералПресс», 16 июля рабочие субподрядной организации «СИБУР Тобольск» устроили массовую драку, требуя выплатить им зарплаты и обсудить условия проживания и питания. В потасовке на стройке «Запсибнефтехим» участвовали иностранные рабочие, в основном — узбеки, всего 250 — 300 человек. По факту произошедшего организовали проверки Следственный комитет и прокуратура Тюменской области.
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
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