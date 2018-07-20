Подрядчик «Ямал СПГ» не рассчитался со строителями в Сабетте

На Ямале субподрядчик компании «Вымпелстрой», занимающийся строительством инфраструктуры для завода «Ямал СПГ» в порту Сабетта, уже несколько месяцев не выплачивает заработную плату сотрудникам.

Речь идет об организации «Альфастрой», зарегистрированной в Москве . С апреля ее работники не получают зарплаты в полном объеме. Сумма долга достигает нескольких миллионов рублей, пишет «Новый взгляд».

«Ждем по 3 месяца и больше. Кто-то 35 тысяч за каждый месяц, кто-то 65. Звонили Неженскому, он ссылается на то, что не расплатился «Ямал СПГ», а когда деньги будут — отдаст. Выходили на связь и с безопасниками «Ямал СПГ», однако внятного ответа не получили, а потом они и вовсе перестали отвечать на звонки. Полагаю, что в общей сложности речь может идти о нескольких миллионах рублей», — отмечает бывший мастер строительно-монтажных работ «Альфастроя».

По данным Гострудинспекции Ямало-Ненецкого автономного округа, «Ямал СПГ» не числится в списке предприятий-должников.

Вопрос задолженности перед строителями объектов для ямальского завода уже возникал в июле 2017 года. Тогда из-за долгов по зарплате рабочие компании «РСК-Логистик» объявили голодовку. Тогда деньги вахтовикам выплатил заказчик. Сейчас в отношении лиц из числа менеджмента компании возбуждено дело о хищениях при строительстве административных зданий для «Ямал СПГ».