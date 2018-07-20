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Впервые за 12 лет в Общественной палате Оренбургской области сменился председатель
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Впервые за 12 лет в Общественной палате Оренбургской области сменился председатель 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Общественной палате Оренбургской области впервые с момента ее создания сменился председатель. 80-летний Александр Костенюк ушел на пенсию, его место заняла 72-летняя Александра Иванова.
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг на пленарном заседании 20 июля отметил, что впереди у нового созыва палаты три года работы, за которые предстоит укрепить позиции в общественно-политическом пространстве Оренбургской области.
«Палата должна активно участвовать в строительстве гражданского общества, содействовать социально-экономическому развитию региона», — отметил губернатор.
Александра Иванова ранее возглавляла комитет Общественной палаты по вопросам образования и науки. Ее заместителями стали директор Педагогического колледжа им. Н. К. Калугина Оренбурга Ольга Сальдаева и директор Центра государственной кадастровой оценки Оренбургской области Константин Федоров.
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