В ЮВАО устроят экскурсии для детей и танцы на свежем воздухе 

На юго-востоке Москвы устроят экскурсии по Московской усадьбе Деда Мороза и танцевальную программу. Гостей ждут 22 июля.
— Посетители смогут провести выходные в усадьбе и не только принять участие в экскурсиях, но и потанцевать на свежем воздухе под зажигательную музыку. Ждем постоянных танцоров и новых любителей музыки на детской дискотеке, — сказала специалист по связям с общественностью Яна Домарацкая.
Начало бесплатной дискотеки в 12.00. Вход на территорию усадьбы свободный.
Напомним, что усадьба расположена по адресу: Волгоградский проспект, вл. 168Д.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (495) 657-60-52.