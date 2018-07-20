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В ЮВАО устроят экскурсии для детей и танцы на свежем воздухе
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В ЮВАО устроят экскурсии для детей и танцы на свежем воздухе 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Управа Рязанского района
На юго-востоке Москвы устроят экскурсии по Московской усадьбе Деда Мороза и танцевальную программу. Гостей ждут 22 июля.
— Посетители смогут провести выходные в усадьбе и не только принять участие в экскурсиях, но и потанцевать на свежем воздухе под зажигательную музыку. Ждем постоянных танцоров и новых любителей музыки на детской дискотеке, — сказала специалист по связям с общественностью Яна Домарацкая.
Начало бесплатной дискотеки в 12.00. Вход на территорию усадьбы свободный.
Напомним, что усадьба расположена по адресу: Волгоградский проспект, вл. 168Д.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (495) 657-60-52.
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