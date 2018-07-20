Дмитрия Тарасова поймали в компании «Мисс Дубай» вскоре после рождения дочери

На прошлой неделе Дмитрий Тарасов Анастасия Костенко стали родителями. Супруга подарила футболисту дочь. Маму и малышку счастливый отец уже забрал из роддома. Стоит отметить, что Костенко практически не поправилась за время родов и на днях продемонстрировала стройную фигуру. Спортсмен не долго побыл с наследницей и почти сразу отправился на сборы. Также выяснилось, что он успел побывать на вечеринке и провести время с обладательницей титула «Мисс Дубай», пока жена была в роддоме.

Модель Кристина Замир опубликовала фото с Тарасовым, чем спровоцировала слухи об их романе. «Бузова прости, но в жизни он намного лучше», — написала она. В кадре футболист стоит рядом с девушкой с эффектной внешностью и соблазнительными формами. Некоторые поклонники были возмущены тем, что Дмитрий проводит время не с женой и дочерью, а с моделью. Также некоторые пользователи отметили, что Кристине стоило извиниться не перед бывшей женой спортсмена, а перед нынешней.

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Дмитрий Тарасов сразу после рождения дочери выставил на продажу загородный домСтало известно, что новоиспеченный отец Дмитрий Тарасов выставил на продажу очередную недвижимость. Футболист хочет продать загородный дом. «Бузова здесь причем? У Костенко проси прощения», «Тарасов такой довольный, вы лучше, чем Костенко», «Пока жена в роддоме… Все нормально», — стали комментировать пост подписчики. Пока Костенко не отреагировала на слухи, а Кристина решила внести ясность в ситуацию. Она заверила, что между ней и женатым футболистом ничего нет. «Ребята, давайте остановимся. Все принимает уже какой-то нездоровый оборот Максимум, что было — „посмеяться над прессой“, потому что я шокирована, насколько можно все вывернуть от 1 обычного снимка с известным человеком», — написала она и поздравила семью Тарасова с пополнением, но потом удалила свой пост.