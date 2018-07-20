Ещё
Дмитрия Тарасова поймали в компании «Мисс Дубай» вскоре после рождения дочери
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дмитрия Тарасова поймали в компании «Мисс Дубай» вскоре после рождения дочери 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
На прошлой неделе Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стали родителями. Супруга подарила футболисту дочь. Маму и малышку счастливый отец уже забрал из роддома. Стоит отметить, что Костенко практически не поправилась за время родов и на днях продемонстрировала стройную фигуру. Спортсмен не долго побыл с наследницей и почти сразу отправился на сборы. Также выяснилось, что он успел побывать на вечеринке и провести время с обладательницей титула «Мисс Дубай», пока жена была в роддоме.
Модель Кристина Замир опубликовала фото с Тарасовым, чем спровоцировала слухи об их романе. «Бузова прости, но в жизни он намного лучше», — написала она. В кадре футболист стоит рядом с девушкой с эффектной внешностью и соблазнительными формами. Некоторые поклонники были возмущены тем, что Дмитрий проводит время не с женой и дочерью, а с моделью. Также некоторые пользователи отметили, что Кристине стоило извиниться не перед бывшей женой спортсмена, а перед нынешней.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1820805704741328592_309504828"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.1671875)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.1671875)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
больше по теме
Дмитрий Тарасов сразу после рождения дочери выставил на продажу загородный домСтало известно, что новоиспеченный отец Дмитрий Тарасов выставил на продажу очередную недвижимость. Футболист хочет продать загородный дом. «Бузова здесь причем? У Костенко проси прощения», «Тарасов такой довольный, вы лучше, чем Костенко», «Пока жена в роддоме… Все нормально», — стали комментировать пост подписчики. Пока Костенко не отреагировала на слухи, а Кристина решила внести ясность в ситуацию. Она заверила, что между ней и женатым футболистом ничего нет. «Ребята, давайте остановимся. Все принимает уже какой-то нездоровый оборот Максимум, что было — „посмеяться над прессой“, потому что я шокирована, насколько можно все вывернуть от 1 обычного снимка с известным человеком», — написала она и поздравила семью Тарасова с пополнением, но потом удалила свой пост.
Teleprogramma.pro: последние новости
Одиннадцатилетний москвич довел наставников британского «Голоса» до слез Больной Валентин Юдашкин тает на глазах Кобзон проболтался о страшном недуге Розенбаума
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии403
Еще один туроператор прекратил свою деятельность20
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец40
На Украине раскопали могилу ведьмы40
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России334
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение