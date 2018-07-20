Садовника задержали по подозрению в организации налета на дом экс-следователя Генпрокуратуры РФ в ТиНАО

Полицейские задержали садовника бывшего следователя Генпрокуратуры РФ Владимира Лысейко по подозрению в организации разбойного нападения на него. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«По подозрению в совершении преступления подозревается 38-летний уроженец Молдавии , индивидуальный предприниматель Алексей Присэкару, который работал у В. Лысейко садовником. В настоящее время он задержан в рамках 91-92 УПК РФ », — рассказали в ведомстве.

Ранее источник Агентства «Москва» сообщал, что вечером 17 июля трое неизвестных в черных масках и камуфляжной форме ворвались в его двухэтажный кирпичный дом В. Лысейко в дер. Постниково, связали его и садовника скотчем и зарезали двух собак.

Затем неизвестные при помощи металлоискателя обнаружили на участке закопанную металлическую колбу, в которой лежали 20 тыс. долл., ювелирные изделия, а также некоторые личные документы, после чего скрылись с места преступления на синем фургоне «Газель» с московскими номерами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный в особо крупном размере»).