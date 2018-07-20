36-летний рабочий получил ранение гвоздем в сердце в Шатках

Об этом сообщает Госинспекция труда по Нижегородской области.

9 июня в столярном цехе работник с напарником изготавливали деревянные поддоны для Пешеланского гипсового завода с помощью строительного пистолета для забивания гвоздей, заряженного гвоздями длиной 88 мм. Мужчины работал спиной друг к другу. После выполнения своей части сборки пистолет возвращался на подставку, расположенную между рабочими. В какой-то момент мужчины повернулись одновременно, и один из них случайно коснулся пистолетом груди коллеги. Пистолет сработал самопроизвольно и гвоздь попал пострадавшему в область сердца, повредив аорту.

Мужчина снял с пострадавшего куртку рабочего костюма, вместе с ней был удален и гвоздь. Затем его доставили в районную больницу.

Согласно медицинской экспертизе алкоголь в крови у работников обнаружен не был. Конфликтов между мужчинами не было.

Госинспекция труда установила причины несчастного случая:

1. Не обеспечена безопасность работников при пользовании инструментом.

2. Работник нарушил требования техники безопасности при передаче пистолета коллеге.

3. Отсутствовал контроль за соблюдением требований инструкций по охране труда со стороны руководства.

Предприятие оштрафовано на 60 тысяч рублей.