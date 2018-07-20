В Министерстве обороны под руководством главы военного ведомства прошел Единый день приемки военной продукции

Выступая перед участниками мероприятия, генерал армии Сергей Шойгу отметил, что за время второго годового квартала проделана большая работа –— за это время предприятия ОПК поставили в войска более 600 новых и около 200 отремонтированных единиц вооружения и техники.

Как сообщил глава военного ведомства, за это время предприятия оборонно-промышленного комплекса поставили в войска свыше 600 новых и около 200 отремонтированных единиц вооружения, военной и специальной техники. Среди них –— 11 самолётов различного класса и целевого предназначения, 5 вертолётов, 36 радиолокационных станций различных модификаций, 3 боевых корабля, в том числе средний разведывательный корабль «Иван Хурс» и малый ракетный корабль «Вышний Волочёк».

Кроме того, Вооружённые Силы в плановом порядке получали инженерную и автомобильную технику, средства связи, авиационное вооружение, боеприпасы.

Сергей Шойгу отметил, что большинство современных образцов российского оружия будет представлено на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2018», где все желающие смогут ознакомиться с их техническими и боевыми возможностями.

Что касается объектов капитального строительства, то, по словам Министра обороны, в этом году планируется ввести в эксплуатацию 3573 здания и сооружения. На эти цели предусмотрено 113,9 млрд руб.

В первом полугодии построено 1281 здание и сооружение, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как заявил глава военного ведомства, «это говорит о том, что достигнуты высокие темпы обновления военной инфраструктуры».

Сергей Шойгу также подчеркнул, что возводимые объекты имеют высокие технические характеристики и оснащены современными системами, которые обеспечивают безопасность, надёжное хранение и функцио­нирование вооружения и военной техники. Также создаются комфортные условия для жизнедеятельности личного состава.

Особое внимание при этом уделяется обустройству трёхкомпонентной ударной группировки сил ядерного сдерживания.

С начала года введено в строй 219 зданий и сооружений Военно-Морского Флота, Космических войск и Ракетных войск стратегического назначения

«Это направление деятельности и в дальнейшем будет оставаться одним из наших приоритетов», –— отметил Министр обороны.

С подробной информацией о поставках новых и модернизированных образцов вооружений и военной техники в войска выступил заместитель Министра обороны Алексей Криворучко

Он сообщил, что в интересах Сухопутных и Воздушно-десантных войск военными представительствами на предприятиях промышленности приняты 62 новых и 70 отремонтированных танков и боевых бронированных машин, 537 новых и 214 прошедших ремонт автомобилей, 937 единиц средств связи, 218 ракет к зенитно-ракетным комплексам, 22 ед. противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» прошедших ремонт, более 3000 единиц парашютных средств десантирования.

Обновились Воздушно-космических Силы. На вооружение поступило 11 новых и 21 отремонтированный самолет, 5 новых и 19 прошедших ремонт вертолетов, один комплекс С-300, прошедший ремонт, 36 новых и 9 модернизированных радиолокационных станций, более 30 тысяч авиационных средств поражения.

Кроме того, 19 апреля с космодрома Байконур и 17 июня с космодрома Плесецк расчетами Воздушно-космических Сил были обеспечены запуски ракеты-носителя «Протон-М» с космическим аппаратом «Благовест» и ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с аппаратом «Глонасс-М». Запуски прошли в штатном режиме, аппараты выведены на расчетные орбиты.

В состав Военно-Морского Флота приняты три вновь построенных боевых корабля, два судна обеспечения и один боевой корабль прошедший ремонт; один береговой ракетный комплекс «Бастион», а также партия крылатых ракет оперативно-тактического назначения «Калибр» и партия противокорабельных ракет.

В интересах Ракетных войск стратегического назначения приняты 7 межконтинентальных баллистических ракет, 4 автономные пусковые установки, 17 машин обеспечения боевого дежурства, 8 единиц составных частей стационарного комплекса.

Волгоградским предприятием «Титан-Баррикады» изготовлено четыре автономные пусковые установки из состава комплекса «Ярс-С».

Подытоживая, Алексей Криворучко отметил, что «реализация системных мероприятий, таких, как заключение долгосрочных контрактов и поквартальное планирование поставки техники в войска, позволили сегодня достичь высоких показателей выполнения государственного оборонного заказа 2018 года».

Планы выполнения поставок по бронетанковой технике выполнены на 43%, самолетов на 30%, вертолетов на 46%, показатели ремонта соответствуют заданным параметрам.

По словам Алексея Криворучко, «работа по всем государственным контрактам находится под жестким контролем, к концу года ожидается высокий уровень их выполнения».

Особое внимание на Едином дне приемки было уделено вопросам, связанным со строительством и реконструкцией объектов инфраструктуры в интересах военных округов и видов (родов) войск (сил).

Как доложил заместитель Министра обороны Тимур Иванов , плановый показатель по вводу объектов капитального строительства в 1 полугодии составляет 1073 здания и сооружения.

Но фактически на текущий момент завершено строительство 1281 здания и сооружения, что более чем в 2 раза превышает аналогичный период прошлого года и свидетельствует о продолжающемся наращивании темпов строительства и сосредоточении сил и средств военно-строительного комплекса на выполнении целевых задач Минобороны России.

Ежегодное увеличение темпов обновления инфраструктуры обеспечивается прежде всего за счет применения типовых решений, новых современных технологий и унификации подходов к оснащению объектов.

Исполнение графиков ввода объектов Минобороны России находится на строгом контроле государственного заказчика и Национального центра управления обороной Российской Федерации.

Приоритетным направлением строительства остается развитие инфраструктуры группировки Сил и средств ядерного сдерживания наземного, морского и воздушного базирования. В целом в интересах Космических войск, Военно-Морского Флота, РВСН и 12 ГУМО с начала года уже построено 219 зданий и сооружений.

В рамках подготовки инфраструктуры для размещения личного состава и обеспечения хранения вооружения и техники в штатных условиях в интересах соединений на территории военных округов и Северного флота введено в эксплуатацию более 740 зданий и сооружений.

Абхазия. Также завершено строительство объектов парковых и казарменно-жилищных зон, инженерных сетей военных городков российских военных баз в Южной Осетии

В целом на площадках строительства задействовано сегодня более 22 тысяч человек и 2,5 тысяч единиц техники.

Представители командования воинских частей и руководство генподрядных организаций по видеоконференцсвязи доложили о завершении работ на объектах ВКС, ВМФ, Сухопутных войск, РВСН, а также объектов социальной инфраструктуры:

— на космодроме «Плесецк» создана необходимая инфраструктура для обеспечения проведения бросковых испытаний перспективного ракетного комплекса стационарного базирования «Сармат»;

— проведен комплекс строительных работ на космодроме «Плесецк» (реконструкция Центра физической подготовки космодрома, офицерского общежития «Орион», завершена реконструкция здания медпункта в составе стационара и амбулатории);

— введены в эксплуатацию 26 хранилищ арсеналов комплексного хранения в составе 120 зданий и сооружений в Котово , Гаджиево, Североморске СФ ), Вилючинске (ТОФ) и Кедровке (ЦВО);

— в интересах 1-й армии ПВО-ПРО завершено строительство 40 военных городков различной ёмкости с применением современных блочно-модульных технологий. Все объекты городков имеют необходимую инфраструктуру и готовы к эксплуатации и обеспечения боевого дежурства;

— завершено строительство общежития и гимнастического городка военного городка № 89 (г. Севастополь);

— завершено строительство трех казарм на 400 человек каждая в рамках обустройства объектов военного городка № 32 ( г. Энгельс );

— завершено строительство двух казарм на 400 человек общей площадью 6 794 м2 каждая ( г. Саратов );

— завершено строительства объектов инфраструктуры полигона 28 понтонно-мостовой бригады ( г. Муром );

— завершено строительство здания многофункционального спортивного комплекса, общей площадью более 10 000 м2 в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова;

— окончена реконструкция здания под размещение Медицинского стоматологического центра Минобороны России;

— завершено строительство жилого дома на 134 квартиры в г. Оренбурге

Помимо этого, как подчеркнул Тимур Иванов, «Министерство обороны значительное внимание уделяет развитию сети военного образования и улучшению материально-технической базы объектов военной медицины». В подтверждение были приведены конкретные факты и цифры.

В сжатые сроки были построены три президентских кадетских училища, три нахимовских военно-морских училища и три школы одаренных детей.

Во исполнение поручения Президента России к 1 сентября будет завершено строительство объектов Санкт-Петербургского нахимовского военно-морского училища.

Всего в этом году запланировано выполнение работ по 23 учебным заведениям Минобороны России с вводом в эксплуатацию 170 зданий и сооружений. География объектов образования охватывает все военные округа.

Говоря о материально-технической базе военной медицины, замминистра отдельно выделил многопрофильную клинику Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Это уникальное, высокотехнологичное медицинское учреждение не только в масштабе Вооруженных Сил, но и всей страны, площадь его помещений составляет более 150 тысяч кв. метров.

Возможности клиники позволяют ежегодно оказывать специализированную медицинскую помощь 50 тысячам пациентов, проводить более 20 тысяч операций, 16 тысяч из которых с использованием уникального медицинского оборудования, а также одновременно обучать 1300 курсантов и слушателей академии.

В текущем году на всей территории страны предусмотрен ввод в эксплуатацию 96 объектов жилищного строительства, что позволит передать под заселение более 6 тысяч квартир и 1,7 тысяч мест в общежитиях.

В заключение Тимур Иванов отметил, что силы и средства Военно-строительного комплекса сосредоточены на завершении строительства объектов в соответствии с утвержденным Перечнем и целевыми задачами.

Особое внимание при этом уделено выполнению решений Верховного Главнокомандующего.

Так, продолжаются строительно-монтажные работы по реконструкции аэродрома Бельбек, созданию Военного инновационного технополиса «ЭРА», объектов Каспийской флотилии.

В интересах Космических войск взамен устаревших станций в Печоре Оленегорске ведется строительство объектов для монтажа технологического оборудования радиолокационных станций высокой заводской готовности в Воркуте и Оленегорске.

Продолжается создание инфраструктуры для ракетных комплексов «Ярс» стационарного и подвижного базирования, проведения летных испытаний перспективного ракетного комплекса стационарного базирования «Сармат».

«Реализация спланированных мероприятий в сфере обустройства войск позволит в 2018 году в полном объеме выполнить поставленные перед Военно-строительным комплексом задачи», –— заключил заместитель Министра обороны Тимур Иванов.