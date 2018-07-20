На праздник академии водного транспорта пригласили настоятеля храма из Южного Бутова

На праздник администрация Московской государственной академии водного транспорта (МГАВТ) пригласила настоятеля храма Святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове игумена Дамиана (Залетова), которого сопровождал помощник настоятеля по патриотической работе Штаф Рудольф Леонидович. Об этом сообщается на сайте храма.

Торжественный акт начался с музыкального номера «Ты — морячка, я — моряк» в исполнении творческого коллектива МГАВТ.

К собравшимся обратился директор Академии Мищенко Игорь Николаевич. После выступление Мищенко И. Н. прошло вручение грамот лучшим выпускникам.

С приветственным словом к выпускникам обратился заместитель Руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Пошивай Александр Иванович

После этого Александр Иванович остался на сцене для вручения выпускникам дипломов с отличием.

Есть добрая традиция, согласно которой выпускники после получения дипломов говорят в адрес своей альма-матер ответное слово. Для выступления от имени выпускников на сцену была приглашена Анастасия Ручина.

Далее на сцену был приглашен настоятель храма Святого праведного воина Феодора Ушакова игумен Дамиан, который поблагодарил преподавателей за их подвижнический труд, отметил важное значение Академии и ее традиций, пожелал выпускникам достойно пройти путь взрослой жизни.

И наконец, для напутственного слова на сцену пригласили тех, для кого выпускники никогда не станут чужими, кто, выпуская их, всегда будут их помнить: деканы факультетов: Алексей Викторович, Владимир Владимирович, Наталья Борисовна.

Финальная песня «Куда уходит детство» в исполнении творческого коллектива МГАВТ завершила программу выпускного праздника.

Фото взято: http://msawt.com/wp-content/uploads/2015/07/DSC03424.jpg