Джиджи Хадид и Зейн Малик в Нью-Йорке. Как будто никогда и не расставались!

Весной Джиджи Хадид и Зейн Малик объявили о своем расставании. Причина такого решения, по словам влюбленных, была в плотных и не совместимых графиках. Однако любовь оказалась сильней трудностей. Спустя несколько месяцев модель и певец сошлись.

Джиджи Хадид

Правда теперь их редко можно увидеть на публике. Лишь вчера папарацци удалось подкараулить парочку возле апартаментов Джиджи. Влюбленные вышли из дома и направились в сторону автомобиля. Для прогулки с бойфрендом Джиджи выбрала образ в стиле кэжуал: темные брюки, кроп-топ и джинсовую куртку.

Джиджи Хадид и Зейн Малик

Джиджи Хадид эмоционально ответила тем, кто не верит в ее чувства к Зейну Малику

Напомним, что молодые люди объявили о расставании в марте этого года после 2,5 лет отношений. После этого Зейн пустился во все тяжкие: красил волосы сначала в белый, потом в зеленый, а затем и вовсе побрился налысо и сделал татуировку на голове. Некоторые интернет-пользователи до сих пор не верят в искренность пары. Поклонники предположили, что расставание было пиар-ходом для продвижения нового альбома Зейна