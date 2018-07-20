Предпринимательницу из Феодосии оштрафовали за рекламу секс-шопа

Борьба с незаконным размещением рекламы продолжается — передает пресс-служба администрации Феодосии.

На городской набережной курорта был обнаружен баннер с рекламой секс-шопа, который занимал внушительную площадь.

Нарушительница прежде уже привлекалась к административной ответственности и о запрете размещения такой информации она знала, но старалась использовать все возможности для рекламы.

В прошлом году ей был вынесен штраф в размере 300 рублей за расклейку рекламы на столбах и фасадах зданий.

На этот раз феодосийская бизнесвумен заплатит штраф в 1000 рублей — сообщает пресс-служба администрации города.