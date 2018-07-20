В СПЧ прокомментировали идею увольнять сотрудников за утрату доверия

По его словам, любые изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации проводятся через жесткие и серьезные переговоры социальных партнеров, передает РИА Новости

Кравченко отметил, что у таких предложений нет перспектив, чтобы их поддержали профсоюзы.