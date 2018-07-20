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В Крыму планируют создать две зоны с особой архитектурно-планировочной организацией
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В Крыму планируют создать две зоны с особой архитектурно-планировочной организацией 

RT на русском 2 часа назад
Совет министров Республики Крым постановил создать две зоны с особой архитектурно-планировочной организацией территории, сообщают «Аргументы неделi».
Документ опубликован на сайте регионального правительства.
Такие зоны появятся на территориях объектов культурного наследия Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника в границах Керчи и Ленинского района, а также на территории набережной имени Терешковой в Евпатории.
Ранее m24 сообщало, что особняк Московской межевой канцелярии планируют отреставрировать до 2023 года.
RT на русском: последние новости
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