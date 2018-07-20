В Крыму планируют создать две зоны с особой архитектурно-планировочной организацией

Совет министров Республики Крым постановил создать две зоны с особой архитектурно-планировочной организацией территории, сообщают «Аргументы неделi». Документ опубликован на сайте регионального правительства. Такие зоны появятся на территориях объектов культурного наследия Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника в границах Керчи и Ленинского района, а также на территории набережной имени Терешковой в Евпатории Ранее m24 сообщало, что особняк Московской межевой канцелярии планируют отреставрировать до 2023 года.