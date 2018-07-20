Компании «Хино Моторс Сэйлс» выдали разрешение на строительство корпуса по сборке грузовиков в Химках

Японской компании «Хино Моторс Сэйлс» выдано разрешение на строительство производственного корпуса по сборке грузовиков Hino в Химках , сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

«ООО «Хино Моторс Сэйлс» выдано разрешение на строительство производственного корпуса по сборке грузовиков Hino на территории подмосковных Химок», — говорится в сообщении.

По словам министра стройкомплекса Московской области Руслана Тагиева, которые приводятся в сообщении, данный проект входит в число приоритетных и находится на сопровождении центра содействия строительству Московской области . Его площадь составит более 10 тыс. кв. м. Суммарный объем инвестиций в реализацию проекта оценивается примерно в 1 млрд руб.

«Размещение производства по крупноузловой сборке грузовых автомобилей Hino планируется в Северо-Западной промышленно-коммунальной зоне городского округа Химки, в Коммунальном проезде. Важно подчеркнуть, что крупноузловая сборка исключает экологически вредные производственные процессы. На предприятии планируется собирать средне— и малотоннажные грузовые автомобили в четырех модификациях, что позволит представить на российском рынке сразу несколько моделей. Мощность составит порядка 2 тыс. автомобилей в год», — отметили в пресс-службе.

Р. Тагиев добавил, что с запуском предприятия для жителей Химок будет открыто более 50 новых рабочих мест.