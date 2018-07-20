10 украшений дачного участка, которых точно нет у ваших соседей

1. Самодельный фонтан

Собственный мини-фонтан на даче будет радовать вас каждый день. Вовсе не обязательно устанавливать дорогостоящую конструкцию — народные умельцы предлагают соорудить садовый фонтанчик из любых подручных материалов: камней, старых детских горок, глиняных горшков и даже стеклянной посуды. Вам понадобится резервуар (его можно вырыть), небольшой насос и немного усердия.

Для красоты можно купить специальные насадки или подсветку. Тогда вы получите разноцветные водные гейзеры, купола или зонтики.

2. Кормушка для птиц

С помощью красивой кормушки на даче вы не только накормите пернатых гостей, но и преобразите участок. Можно соорудить прочный домик из дерева по схемам из интернета. Но есть и более оригинальные способы: вырезать углубление в бревне — настоящее дизайнерское украшение!

Можно подвесить на веревки цветочные горшки или чайную пару и насыпать в них корм. Такие кормушки удивят не только птиц, но и соседей.

3. Старая мебель

Не спешите выкидывать старые диваны, кресла, шкафы. Они будут отлично смотреться на вашем дачном участке! Старая мебель и сантехника — идеальный каркас для клумбы. Можно высадить цветы на кровати — и очень скоро она начнет благоухать. А поможет в этом дождеватель и другие девайсы, которые упрощают дачную работу.

Согласитесь, такие клумбы-комоды действительно впечатляют! Если покрасить их в яркий цвет и обставить цветами в горшках, получится настоящая флористическая композиция. Еще один лайфхак: приоткройте ящики, насыпьте туда земли — и еще несколько необычных клумб готово!

4. Клумба из старой обуви

Этот подручный материал обычно без дела пылится на даче. Почему бы не пустить его в ход? Из старых резиновых сапог и ботинок можно оборудовать настоящий цветник. Забытые на лужайке башмаки, поросшие цветами, будут выглядеть очень оригинально!

Сапоги разных размеров можно расставить на ступеньках или повесить на заборе. Получится очень мило и нестандартно.

5. Клумба из зонта

Еще более сказочную клумбу можно сделать из обычного зонтика. Втыкаем зонт-трость в землю, фиксируем металлической шпилькой полуоткрытое положение, насыпаем землю и высаживаем цветы.

Зонтик-клумбу умельцы предлагают подвесить на дерево или на дверь, украсить лентами или мягкими игрушками. Дети от такого цветника будут в восторге. Свежесрезанные цветы в зонт, как в вазу, можно поставить перед приходом гостей.

6. Декоративные шары из мячей

Из старых резиновых мячей можно сделать очень живописный ландшафтный декор. Для этого нужно просто обклеить их ракушками, бусинами, бумагой, тканью или разноцветными кусочками стекла. Переливающиеся шары можно установить около клумб или вдоль дорожек и подсветить.

Вариант посложнее: сделать в мячике разрез и залить туда цементный раствор. Когда он застынет, резину можно убрать — и у вас получится декоративный каменный шар.

7. Уличный фонарик

Создать уютный полумрак на дачном участке вам поможет старый уличный фонарик. Установите его возле клумбы или у входной двери. Можно докупить пару фонарей и украсить ими садовые дорожки.

8. Гамак

Хотите настоящего релакса на даче? Тогда вам просто необходим гамак! Чтобы оборудовать подвесной гамак, вам понадобится плотная ткань, толстый канат или металлические крепления. Закрепить полотно можно между двумя деревьями или под потолком террасы. У нас есть и другие идеи, как превратить скромный дачный участок в райский уголок.

9. Качели

Вовсе не обязательно покупать дачные качели — можно сделать оригинальные, например, из автомобильных покрышек.

Можно задействовать старую пластиковую скамейку, если закрепить ее на цепях и положить пару подушек. Главное — качественное крепление (конструкцию должен проверить взрослый человек).

10. Фигурки из пластиковых бутылок

Необычные украшения для дачи можно сделать из обычных пластиковых бутылок. К примеру, превратить их в милых поросят: бутылку красим подходящей по цвету краской, глаза и ноздри делаем из пуговок, а шляпки временно снимаем с дочкиных кукол. Настоящий садовый арт-объект!

Удивляйте детей и трансформируйте бутылки в персонажей из современных мультфильмов. Например, в миньонов — здесь даже не придется ничего вырезать. Ничего сложного — желто-синяя основа и огромные круглые глаза. Кстати, из пластиковых бутылок своими руками можно сделать украшения для интерьера дома.

Как показывает практика, ландшафтный дизайн дачи можно сделать безо всяких затрат. Главное — не спешите выкидывать старые вещи и не бойтесь экспериментировать! Больше идей для отдыха на даче:

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