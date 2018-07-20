Украина оценила мир с «Газпромом» в 12 миллиардов долларов

Украинский «Нафтогаз» выразил готовность заключить мировое соглашение с российским «Газпромом» в обмен на выплату 12 миллиардов долларов. Об этом сообщил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.

По его словам, эти средства украинская компания намерена отсудить у «Газпрома» в рамках нового разбирательства в Стокгольмском арбитраже. «Как мы сказали „Газпрому“ на трехсторонней встрече, мировое соглашение по уже принятым судом решениям не представляется возможным. Это даже противоречит сути мировых соглашений — нужно было о них договариваться до принятия окончательного решения судом», — заявил Витренко, отметив, что просить мира по предыдущим судебным разбирательствам уже поздно.

Комментируя возможность мирового соглашения по новым разбирательствам, топ-менеджер сообщил, что размер компенсации по ним украинская сторона оценивает в 12 миллиардов долларов. «Наши требования являются обоснованными, мы уверены в нашей юридической позиции. Если „Газпром“ хочет „мировое соглашение“ по этим новым арбитражным процессам, он может во внесудебном порядке уплатить нам эту компенсацию», — написал он.

О готовности заключить мировое соглашение с «Газпромом» ранее говорил и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев . По его словам, компания готова пойти на мировую, если это решение не навредит переговорам двух стран по новому транзитному соглашению. Российская сторона признала, что этот вопрос во время трехсторонних переговоров затрагивался, но конкретики по нему пока нет.

Стокгольмский арбитраж по итогам рассмотрения двух споров «Нафтогаза» и «Газпрома» постановил, что российская компания должна украинской 2,56 миллиардов долларов. «Газпром» считает это решение неправомерным и пытается оспорить его в шведском суде, украинская же, наоборот, требует исполнения решения Стокгольмского арбитража, требуя от европейских стран арестовывать имущество российской компании.