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Теплая облачная погода, дождь и гроза ожидают москвичей в субботу
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Теплая облачная погода, дождь и гроза ожидают москвичей в субботу 

ТАСС 1 час назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, дождь и гроза ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
"Облачно с прояснениями. Дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза", — говорится в сообщении. Днем воздух в столице прогреется до 25-27 градусов, ночью температура опустится до 18-20 градусов.
Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы ветра могут достигать 17 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.
В Подмосковье в субботу днем температура воздуха составит от 24 до 29 градусов тепла, ночью опустится до 15-20 градусов.
Гидрометцентр объявил на 21 июля в Москве и Подмосковье желтый уровень опасности из-за дождя, ветра и грозы.
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