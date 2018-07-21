Теплая облачная погода, дождь и гроза ожидают москвичей в субботу

МОСКВА , 21 июля. / ТАСС /. Облачная погода с прояснениями, дождь и гроза ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Облачно с прояснениями. Дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза", — говорится в сообщении. Днем воздух в столице прогреется до 25-27 градусов, ночью температура опустится до 18-20 градусов.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы ветра могут достигать 17 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

Подмосковье в субботу днем температура воздуха составит от 24 до 29 градусов тепла, ночью опустится до 15-20 градусов.

Гидрометцентр объявил на 21 июля в Москве и Подмосковье желтый уровень опасности из-за дождя, ветра и грозы.