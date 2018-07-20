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В Киеве решили отказаться от светофоров с обратным отсчетом
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В Киеве решили отказаться от светофоров с обратным отсчетом 

Strelka Magazine 1 час назад
Фото: Strelka Magazine
Светофоры, которые показывают водителям, сколько времени будет гореть тот или иной сигнал, признали неэффективными с точки зрения безопасности дорожного движения.
Координатор Киевского совета по урбанистике Григорий Мельничук сообщил, что в ближайшее время от таких систем откажутся:
«В Киеве реализуется политика неустановки подобных светлофоров. Потому что этот отсчет времени на самом деле ухудшает безопасность движения»
По словам Мельничука, водители отвлекаются на цифры и все равно пытаются проскочить на красный свет.
От другой меры — мерцающего желтого сигнала светофора на ночных дорогах — отказываться пока не собираются. Эксперты считают, что на небольших перекрестках с низким трафиком в определенные часы такого обозначения вполне достаточно.
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