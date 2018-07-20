Президент РФ подписал принятые ранее Государственной Думой законы

Обязательное восстановление вырубленных лесов

В соответствии с законом лесовосстановление должно осуществляться «в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов, сохранения полезных функций лесов, их биологического разнообразия естественным, искусственным или комбинированным способом».

Лица, использующие леса для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, строительства и эксплуатации искусственных водных объектов и гидротехнических сооружений, строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, а также для переработки древесины и иных лесных ресурсов, обязаны выполнить работы по лесовосстановлению и лесоразведению на площади, равной площади вырубленных лесов, не позднее чем через один год после рубки лесных насаждений, сказано в законе.

Сохранение и благоустройство мемориалов Вечного огня

Закон разделяет понятия «Вечный огонь» и «Огонь памяти», дает определения каждому из этих понятий, а также наделяет Министерство обороны РФ полномочиями по организации централизованного учета мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений и содержащих Вечный огонь или Огонь памяти, а также по установке порядка периодичности горения Огня памяти.

Закон принят в целях исполнения поручения Президента РФ об обеспечении учета и бесперебойного функционирования на территории Российской Федерации мемориалов, посвященных памяти павших в Великой Отечественной войне.

Снаряжение патронов охотниками и спортсменами

Закон наделяет граждан Российской Федерации, являющихся владельцами гражданского огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и имеющих разрешение на хранение и ношение этого оружия, правом производить самостоятельное снаряжение патронов к нему для личного использования.

Необходимость принятия инициативы связана с тем, что «из‑за введенных санкций обострилась проблема доступности патронов к огнестрельному оружию», отмечали ранее авторы инициативы.

Совместные завещания супругов и наследственные договора

По закону теперь граждане, состоящие в зарегистрированном браке, смогут составить совместное завещание, в котором по обоюдному усмотрению завещать общее имущество и имущество каждого из них любым лицам, любым образом определить доли наследников, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, и включить в завещание иные завещательные распоряжения.

Также законом вводится понятие «наследственный договор», который может заключаться с любыми гражданами, которым человек хочет оставить наследство.

Новые правила службы в уголовно-исполнительной системе

Закон регулирует правоотношения, связанные с поступлением граждан на службу в уголовно-исполнительную систему РФ, ее прохождением и прекращением. Служба в уголовно-исполнительной системе является самостоятельным видом федеральной государственной службы.

Законом определяются правовой статус сотрудника уголовно-исполнительной системы, его права и обязанности, ограничения и запреты, связанные со службой, требования к служебному поведению сотрудника, порядок урегулирования конфликта интересов, а также устанавливаются отдельные гарантии социальной защиты сотрудников. Для сотрудников сохраняются ранее установленные специальные звания внутренней службы.

Многие положения закона повторяют те нормы, которые уже действуют для полицейских, пояснял суть изменений Председатель Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

В соответствии с законом РАН теперь будет заниматься прогнозированием научного, научно-технологического и социально-экономического развития страны, а также будет проводить фундаментальные и поисковые научные исследования в интересах обороны и безопасности государства. Кроме того, РАН будет отвечать за популяризацию достижений науки и техники, в том числе за пропаганду научного прогресса среди детей и молодежи.

Российская академия наук также сможет направлять в органы государственной власти РФ предложения по вопросам развития законодательства и проводить по указанным вопросам публичные слушания. Председатель Комитета ГД по образованию и науке Вячеслав Никонов подчеркивал, что этот закон давно ждали российские ученые.

Снижение акцизов на бензин

Согласно первому закону, принятому ГД, предлагается ввести с 1 июля до 31 декабря 2018 года пониженные ставки на автомобильный бензин Евро-5 — 8 213 рублей за 1 тонну, в настоящее время действует акциз в размере 11 892 рублей за 1 тонну. В свою очередь, на дизельное топливо — 5 665 рублей за 1 тонну, тогда как сейчас он составляет 8 258 рублей за 1 тонну. Также устанавливается налог на допдоход от добычи углеводородного сырья и закрепляются группы участков недр, в отношении которых применяется НДД. При этом не признается объектом такого налогообложения доход от добычи углеводородного сырья на участке недр, включающем в себя полностью или частично новое морское месторождение.

В соответствии со вторым законом, Правительству предоставляется право вводить дополнительные вывозные таможенные пошлины для легких и средних дистиллятов, бензола и др., которые не должны превышать 90% для всех календарных месяцев с 1 августа 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Как отмечал ранее Первый заместитель Председателя ГД Александр Жуков , «в связи со сложившейся ситуацией на рынке моторного топлива и достаточно резким повышением цен, Правительство предложило целый ряд мер, чтобы не допустить [их] дальнейшего роста. И одной из наиболее важных мер является снижение акцизов на бензин».

Создание Фонда развития и обоснование бюджетных инвестиций

Закон был принят ГД 5 июля. В соответствии с ним будет создан Фонд развития, средства которого пойдут на национальные проекты и программы в сфере демографии, здравоохранения, образования, экологии, дорожного строительства, цифровой экономики и поддержки занятости.

Для финансирования фонда до 2024 года будет выделено до 3,5 трлн рублей. Также законом совершенствуются меры по обоснованию бюджетных инвестиций.