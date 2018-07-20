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Летние мастер-классы выходят на финишную прямую
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Летние мастер-классы выходят на финишную прямую 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Крюково
Роспись по дереву — это один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства. Издавна украшение различных деревянных изделий цветной росписью высоко ценилось, а в каждом доме непременно было несколько расписных досок или тарелок. Сегодня интерес к росписи по дереву возрождается.
19 июля в досуговом центре ГБУ «М КЛУБ» ребята и их мамы и бабушки осваивали приемы росписи по дереву. Посетителям мастер-класса были предложены на выбор доски разных размеров и разнообразные рисунки для них — натюрморты, бабочки, котята и, даже, супергерои. Каждый подобрал себе что-то по душе. Всего за час кусок фанеры превратился в руках ребят в роскошную доску, которую можно использовать на кухне, а можно и превратить в декоративное панно.
Следующая неделя станет заключительной в цикле летних мастер-классов. Гостей ждут изготовление брелков, лепка из глины и роспись солонки.
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