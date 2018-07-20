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По каким адресам будут подвозить воду во время отключений на левом берегу?
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По каким адресам будут подвозить воду во время отключений на левом берегу? 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
С 22:00 20 июля до 10:00 22 июля весь левый берег Воронежа останется без воды. Также неудобства могут испытывать жители центра, так как есть вероятность снижения давления воды.
Во время массовых отключений воду будут подвозить по следующим адресам:
пер. Павловский, 64А (магазин «Пятерочка») — с 7:00 до 8:30 и с 16:00 до 17:00;ул. Минская (конечная ост. маршрута №26а) — с 9:00 до 10:30 и с 17:30 до 18:30;ул. Переверткина, 16 (Школа №68) — с 11:30 до 13:00 и с 19:30 до 20:30;ул. Переверткина, 25 (Лицей №3) — с 13:30 до 15:00 и с 21:00 до 22:00;ул. Электровозная, 12 (Лицей №9) — с 7:00 до 8:30 и с 16:00 до 17:00;ул. Ф. Тютчева, 99 (ТЦ «Боровое») — с 9:00 до 10:30 и с 17:30 до 18:30;ул. Б. Хмельницкого, 40 (рынок ООО «РИМ») — с 11:30 до 13:00 с 19:30 до 20:30;Ленинский проспект, 185 (у ярмарки) — с 13:30 до 15:00 и с 21:00 до 22:00.ул. Волгоградская, 47 — с 08:00 до 10.00 и с 20.00 до 22.00;ул. Писарева, 13а — с 10:00 до 12:00 и с 18.00 до 20.00;ул. Ильюшина, 13/2 («Озерки») — с 12.00 до 14.00 и с 16:00 до 18:00;ул. Димитрова, 126 — с 14.00 до 16.00;ул. Брусилова (ТЦ «Европа») — с 08:00 до 10:00 и с 20:00 до 22:00;Ленинский проспект, 30 — с 10:00 до 12:00;Ленинский проспект, 1 (ДК им. Кирова) — с 12:00 до 14:00 и с 18.00 до 20.00;парк «Южный» — с 14:00 до 16: 00;ул. Новосибирская, 27 — с 16.00 до 18.00.
Время подвоза воды можно уточнить в управе Левобережного района — 249-42-75.
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