Партнерство «Северо-Запад» и Республика Коми будут развивать туризм и проекты в Арктике

»Работа с партнерством в рамках соглашения позволит синхронизировать наши действия с соседними регионами, с планами развития крупных компаний, работающих в Северо-Западном округе. Это ускорит реализацию инвестиционных проектов и положительно скажется на социально-экономическом развитии республики в целом. Среди приоритетных направлений нашей совместной работы — развитие Арктической зоны и туристического потенциала региона", — приводит пресс-служба слова Гапликова.

Еще одно направление сотрудничества — представление Республики Коми, а также других регионов Северо-Запада в формате «единой площадки» на различных форумах и выставках. Также в планах совместной деятельности — развитие историко-культурного и туристского потенциала республики, в том числе в рамках проекта «Серебряное ожерелье России», а также проведение социально значимых мероприятий в сфере патриотического и духовно-нравственного просвещения, отметил Багаряков.

Стратегическое партнерство «Северо-Запад» действует с 2012 года при полпредстве президента по СЗФО и призвано оказать содействие в реализации социально-экономической политики на территории округа, сопровождать инвестиционные и социальные программы и проекты. -