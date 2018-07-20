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Партнерство «Северо-Запад» и Республика Коми будут развивать туризм и проекты в Арктике
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Партнерство «Северо-Запад» и Республика Коми будут развивать туризм и проекты в Арктике 

ТАСС 1 час назад
СЫКТЫВКАР, 20 июля. /ТАСС/. Республика Коми и «Стратегическое партнерство „Северо-Запад“ заключили соглашение о сотрудничестве, намереваясь совместно развивать туризм и крупные промышленные проекты. Документ подписали глава Коми Сергей Гапликов и исполнительный директор партнерства Алексей Багаряков, сообщили в пятницу в пресс-службе руководителя региона.
»Работа с партнерством в рамках соглашения позволит синхронизировать наши действия с соседними регионами, с планами развития крупных компаний, работающих в Северо-Западном округе. Это ускорит реализацию инвестиционных проектов и положительно скажется на социально-экономическом развитии республики в целом. Среди приоритетных направлений нашей совместной работы — развитие Арктической зоны и туристического потенциала региона", — приводит пресс-служба слова Гапликова.
Еще одно направление сотрудничества — представление Республики Коми, а также других регионов Северо-Запада в формате «единой площадки» на различных форумах и выставках. Также в планах совместной деятельности — развитие историко-культурного и туристского потенциала республики, в том числе в рамках проекта «Серебряное ожерелье России», а также проведение социально значимых мероприятий в сфере патриотического и духовно-нравственного просвещения, отметил Багаряков.
Стратегическое партнерство «Северо-Запад» действует с 2012 года при полпредстве президента по СЗФО и призвано оказать содействие в реализации социально-экономической политики на территории округа, сопровождать инвестиционные и социальные программы и проекты. -
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