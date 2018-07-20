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Минтруд планирует расширить проект долговременного ухода за пожилыми
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Минтруд планирует расширить проект долговременного ухода за пожилыми 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Минтруд планирует расширить границы пилотного проекта по выстраиванию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами и увеличить ее финансирование. Об этом сказал в пятницу глава Минтруда Максим Топилин на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
"В следующем году мы будем расширять границы, сохраняя те регионы, которые есть сейчас, и у нас будет увеличение финансирования", — сказал он. При этом министр отметил, что со следующего года финансирование проекта будет происходить не через НКО, а через региональные бюджеты.
В 2018 году в России начался пилотный проект по выстраиванию системы долговременного ухода за пожилыми гражданами в шести регионах. На текущий год на реализацию проекта из федерального бюджета выделено 100 млн рублей. Правительство планирует к 2024 году запустить систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами во всех регионах.
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