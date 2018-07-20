Минтруд планирует расширить проект долговременного ухода за пожилыми

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Минтруд планирует расширить границы пилотного проекта по выстраиванию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами и увеличить ее финансирование. Об этом сказал в пятницу глава Минтруда Максим Топилин на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

"В следующем году мы будем расширять границы, сохраняя те регионы, которые есть сейчас, и у нас будет увеличение финансирования", — сказал он. При этом министр отметил, что со следующего года финансирование проекта будет происходить не через НКО, а через региональные бюджеты.