Минтруд планирует расширить проект долговременного ухода за пожилыми 

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Минтруд планирует расширить границы пилотного проекта по выстраиванию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами и увеличить ее финансирование. Об этом сказал в пятницу глава Минтруда Максим Топилин на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
"В следующем году мы будем расширять границы, сохраняя те регионы, которые есть сейчас, и у нас будет увеличение финансирования", — сказал он. При этом министр отметил, что со следующего года финансирование проекта будет происходить не через НКО, а через региональные бюджеты.
В 2018 году в России начался пилотный проект по выстраиванию системы долговременного ухода за пожилыми гражданами в шести регионах. На текущий год на реализацию проекта из федерального бюджета выделено 100 млн рублей. Правительство планирует к 2024 году запустить систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами во всех регионах.