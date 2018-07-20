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Около 220 млн рублей направят в Минводах на капремонт моста и дороги к двум хуторам
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Около 220 млн рублей направят в Минводах на капремонт моста и дороги к двум хуторам 

ТАСС 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 20 июля /ТАСС/. Около 220 млн рублей направят на капремонт моста и автодороги, ведущей от федеральной трассы «Кавказ» к двум крупным хуторам в Минераловодском городском округе, из них 53 млн — уже в 2018 году, сообщила в пятницу пресс-служба округа.
"Капремонт четырех километров дороги и моста к хуторам Лысогорский и Любительский начнется в этом году, краевой Миндор направит на это почти 53 млн рублей. Это первый этап реконструкции, всего понадобится 220 млн руб. ", — уточнила пресс-служба.
Переправа была построена более 40 лет назад и с тех пор ни разу не обновлялась. Сам мост длиной 28 м и шириной 10,6 м будет капитально отремонтирован. Запроектирован также переход водопровода через реку Суркуль по мосту в две нитки — рабочую и резервную. «Из-за сильного повышения уровня воды в реке Суркуль в мае 2017 года мост подмыло, теперь по новому проекту с обеих сторон моста установят водопропускные лотки общей длиной 64 метра», — добавила пресс-служба.
Объект планируется реализовать в течение двух лет и ввести в эксплуатацию в 2019 году. Работы ведутся в рамках краевой программы развития транспортной инфраструктуры и обеспечения безопасности дорожного движения на условиях софинансирования. Помимо этого, на ремонт дорог в Минераловодском округе в этом году выделят 100 млн рублей.
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