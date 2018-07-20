Москвичи протестуют против расселения пятиэтажек в ЮАО

В четверг, 19 июля, несколько сотен человек, проживающих в 5-ом Донском проезде (Южный административный округ Москвы ), провели митинг против расселения пятиэтажек. Поводом для возмущения местных жителей стало начало строительства элитного жилого комплекса до согласования условий расселения.

По словам одной из организаторов митинга Ксении Колесовой, жители 5-го Донского проезда фактически подверглись рейдерскому захвату, так как правительство Москвы передало ООО «Комплекс-строй» и ООО «Строй-комплекс» в аренду землю под 13 жилыми домами и заключило инвестконтракт, согласно которому застройщик обязуется построить административно-деловые и административно-гостиничные комплексы во владении 21 по 5-му Донскому проезду, а также расселить и снести 13 жилых домов, расположенных на этой территории. Сейчас на территории владения 21 строят жилой комплекс из 5 башен высотой от 70 этажей и больше, причем стройка ведется вплотную к нерасселенному жилому дому, в результате чего этот дом был фактически разрушен. Префектура ЮАО в ответ на вопрос о компенсации ущерба, нанесенного собственности, рекомендует обращаться в суд. Примечательно, что, по словам активистов, застройщик имеет огромную задолженность — 12 миллиардов рублей, что превышает стоимость его активов.

Если стройка будет завершена, это, по мнению участников митинга, приведет к существенному увеличению нагрузки на транспортную инфраструктуру. Люди, в частности, уверены, что после строительства окончательно «встанет» ТТК, улица Вавилова, Загородное шоссе, улица 60-летия Октября, а также Варшавское шоссе. Кроме того, неизбежно произойдет увеличение нагрузки на социальную инфраструктуру, поскольку в итоге количество жителей 5-го Донского увеличится в четыре раза, а школы и детские сады в районе не строятся. «Где будут учиться дети из Донского района, учитывая, что параллельно в районе строится еще 5 высотных жилых комплексов?», — задавались вопросом участники митинга.

Активное участие в мероприятии приняли муниципальные депутаты соседних районов и члены ряда инициативных групп москвичей, а также представители команды кандидата в мэры Москвы Вадима Кумина . Так, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов пригласил активистов инициативной группы на рабочую встречу, где планируется обсудить все юридические аспекты скандального инвестиционного контракта и подготовить грамотные судебные иски от имени жителей района. В свою очередь, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов призвал граждан активизировать мирные протестные действия и осуществить при поддержке кандидата в мэры Москвы от лево-патриотических сил коллективные визиты в префектуру ЮАО и мэрию столицы.

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