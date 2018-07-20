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Подмосковная служба занятости за полгода трудоустроила 30,7 тысячи человек
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Подмосковная служба занятости за полгода трудоустроила 30,7 тысячи человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Служба занятости Московской области помогла найти работу более 30 тысячам человек, говорится в пресс-релизе министерства социального развития Подмосковья.
"С начала года обратилось в службу занятости 46,8 тысячи человек, из них с начала года трудоустроилось 65,6% (30,7 тысячи человек)", — отмечается в релизе.
По данным ведомства, 4,4 тысячи работодателей подали в региональный банк вакансий заявления о потребности в работниках.
"В данный момент в банке Московской области более 53 тысяч вакансий, из которых 71,5% по рабочим специальностям", — подчеркивается в сообщении.
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