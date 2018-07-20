Подмосковная служба занятости за полгода трудоустроила 30,7 тысячи человек

"С начала года обратилось в службу занятости 46,8 тысячи человек, из них с начала года трудоустроилось 65,6% (30,7 тысячи человек)", — отмечается в релизе.

По данным ведомства, 4,4 тысячи работодателей подали в региональный банк вакансий заявления о потребности в работниках.

"В данный момент в банке Московской области более 53 тысяч вакансий, из которых 71,5% по рабочим специальностям", — подчеркивается в сообщении.